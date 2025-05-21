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Haber Merkezi

İsrail, saldırılarına ara vermeden devam ediyor.

Gazze'de masumları hedef alan İsrail, bu kez Cenin bölgesini ziyaret eden Avrupalı diplomatları hedef aldı.

HEYET, İSRAİL ABLUKASI İÇİN İNCELEME YAPMAYA GELDİ

İsrail askerleri, aralarında 25’ten fazla Avrupa Birliği ve Arap ülkesinden diplomatın bulunduğu bir heyete ateş açtı.

Heyet, bölgede devam eden İsrail ablukası ve insani krizle ilgili incelemelerde bulunuyordu.

HEYET BÖLGEDEN TAHLİYE EDİLDİ

İsrail güçlerinin, herhangi bir uyarı yapmadan ateş açtığı belirtilirken, heyetin güvenli bir şekilde bölgeden tahliye edildiği öğrenildi.