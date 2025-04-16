İsrail, cephede yedek askerlerin yerine düzenli birlikleri görevlendirecek

AA

Haaretz gazetesinde yayınlanan haberde, Gazze'de savaşın sona ermesini talep eden yüzlerce yedek askerin protestoları sonrasında İsrail ordusunun, çatışma bölgelerindeki yedek askerleri düzenli askerlerle değiştirme kararı aldığı kaydedildi.

İSRAİL ORDUSUNDA YEDEK ASKER KRİZİ

Haberde, İsrail ordu komutanlarının, "yedek askerlerin göreve olan güvensizliğinin, operasyonel planlara zarar verebileceğine" inandığı ve söz konusu komutanların "Gazze, Lübnan, Suriye ve Batı Şeria'da muharebe planlarının uygulanmasında zorluk çekeceklerinin açıkça farkına vardığı" ifade edildi.

İsrail ordusunun yedek askerlere olan bağımlılığını azaltmak amacıyla Gazze'ye düzenli birlikler göndermeye başladığı ifade edilen haberde, savaşın devam etmesine karşı dilekçe imzalayan yedek asker sayısının çokluğunun İsrail ordusunu endişelendirdiğine işaret edildi.

Haberde, İsrail ordusunun artık Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, protesto mektubunu imzalamaları üzerine yedek hava kuvvetleri personelini görevden uzaklaştırma kararının beklenenin tam tersi bir etki yaptığının farkına vardığı kaydedildi.

Haaretz gazetesinin haberinde, ordu kaynaklarının, yedek askerlerin terhis kararının doğrudan olmasa bile siyasi kademeden gelen baskı sonucu alındığını itiraf ettiği ve yedek asker krizinin kamuoyuna yansıtıldığından çok daha büyük bir hal aldığına inandığı vurgulandı.

Haberde ayrıca üst düzey askeri yetkililerin, "bu krizden doğabilecek ciddi sonuçların Başbakan Binyamin Netanyahu'ya ve Güvenlik Kabinesi'ne en kısa sürede sunulması gerektiğine" inandığına işaret edildi.

İSRAİL'DE GAZZE'YE SALDIRILARI DURDURUN ÇAĞRISI GİDEREK ARTIYOR

İsrail Hava Kuvvetlerinden bir kısmı emekli, 1000'e yakın pilot ve yedek asker, Gazze'ye yönelik saldırıların sonlandırılması için bir bildiri yayımlamıştı.

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar'ın Gazze'ye saldırıların sona erdirilmesini isteyen bildiriyi imzalayan askerlerin ordudan atılması yönündeki kararını onaylamıştı.

Hava kuvvetlerindeki pilot ve yedek askerlerin çağrısına, donanma, zırhlı birlikler, askeri istihbarat, askeri doktorlar, Mossad, akademisyenler ve emekli Dışişleri Bakanlığı mensuplarından da destek gelmişti.

Eski Başbakan Ehud Barak ile aralarında eski ordu komutanlarının da yer aldığı 1525 asker de esirlerin derhal evlerine dönebilmeleri için Gazze'ye saldırıların durdurulması çağrılarına destek veren bir bildiriye imza atmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, esir takası için Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durdurulması çağrısı yapan muvazzaf ve emekli askerleri "bir avuç yabani ot" olarak nitelemiş ve lideri olduğu koalisyon hükümetini devirmeye çalışmakla suçlamıştı.

İMZA KAMPANYALARINA ÖNEMLİ İSİMLERDEN DESTEK

İsrail'de 10 Nisan'dan bu yana, askerlik hizmetine çağrılabilen yedek askerlerden emeklilere, gazilere ve eski Başbakan Ehud Barak gibi önde gelen eski liderlere kadar uzanan çok sayıda askeri personel, akademisyen ve güvenlik görevlisi tarafından Gazze'deki saldırıların sona erdirilmesi ve esirlerin evlerine döndürülmesini talep eden dilekçeler sunuluyor.

İmzacılar arasında eski Genelkurmay Başkanı Danny Halutz, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Nimrod Sheffer gibi isimler de yer alıyor.

Şu ana kadar hazırlanan dilekçelere imza atanların sayısının 10 bini bulduğu belirtiliyor.