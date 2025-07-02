İsrail Dışişleri Bakanı, Hamas ile ateşkesi değerlendirdi

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Estonya’nın başkenti Tallinn’de bir araya geldi.

Tsahkna ile Saar, burada ortak basın toplantısı düzenledi.

ULUSLARARASI TOPLUMA İRAN'IN NÜKLEER TEHDİDİNE KARŞI HAREKETE GEÇME ÇAĞRISI

Uluslararası toplumu İran’ın nükleer tehdidine karşı harekete geçmeye çağıran Saar, savaşın sadece İsrail’in olmadığını, “özgür dünya ile İran’ın terör ekseni” arasında küresel bir savaş olduğunu kaydetti.

"REHİNE ANLAŞMASI VE ATEŞKESE ULAŞMA KONUSUNDAKİ İRADEMİZDE CİDDİYİZ"

Hamas'ın elindeki 50 rehineyi serbest bırakır ve silah bırakırsa savaşın yarın sona erebileceğine dikkat çeken Saar, “Rehine anlaşması ve ateşkese ulaşma konusundaki irademizde ciddiyiz. (ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve) Witkoff’un önerilerine evet dedik. Bazı olumlu işaretler var. Şu anda daha fazla bir şey söylemek istemiyorum ama hedefimiz, en kısa sürede dolaylı görüşmelere başlamak.” diye konuştu.

Saar ayrıca Tallinn'de yakında büyükelçilik açacaklarını sözlerine ekledi.

GAZZE'DEKİ DURUMU ELE ALDILAR

Estonya Dışişleri Bakanı Tsahkna da Saar ile görüşmede diğer konuların yanında Gazze'deki durumu ele aldıklarını ve insani yardım durumunun iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Hamas, İsrail ile ateşkes için arabuluculardan gelen teklifi değerlendirdiğini duyurmuştu.

TRUMP: "İSRAİL, 60 GÜNLÜK ATEŞKESİN SONUÇLANDIRILMASI İÇİN GEREKLİ KOŞULLARI KABUL ETTİ"

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD'li temsilcilerin İsrailli yetkililerle "uzun ve verimli" bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Trump, "İsrail, 60 günlük ateşkesin sonuçlandırılması için gerekli koşulları kabul etti. Bu süre zarfında savaşın sona erdirilmesi için tüm taraflarla birlikte çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır'ın, Hamas'a "nihai teklifi" sunacağını kaydetmişti.