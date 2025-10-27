İsrail Dışişleri Bakanı Saar: Türk askerinin Gazze'ye girişine izin vermek mantıklı değil

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail'in Türkiye korkusu...

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Burada Gazze'de devam eden ateşkes sürecine ilişkin konuşan Saar, açıklamalarında Türkiye'yi hedef aldı.

"ERDOĞAN LİDERLİĞİNDEKİ TÜRKİYE İSRAİL'E KARŞI YAPTIRIMLAR UYGULADI"

Gazze'de konuşlanacak uluslararası askeri güce Türkiye'nin katılma ihtimaline ilişkin soruyu yanıtlayan Saar, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, İsrail'e karşı yaklaşımını sadece olumsuz açıklamalarla değil.

Aynı zamanda İsrail'e karşı diplomatik ve ekonomik yaptırımlarla da ortaya koydu." dedi.

"TÜRK ASKERİNİN GAZZE'YE GİRİŞİ BİZİM İÇİN MANTIKLI DEĞİL"

Türkiye'nin İsrail'e karşı aldığı diplomatik ve ekonomik önlemleri vurgulayan Saar, "Türk askerinin Gazze Şeridi'ne girişine izin vermek bizim için mantıklı değil ve bunu kabul etmeyeceğimizi Amerikalı dostlarımıza söyledik." açıklamasını yaptı.

Gazze'de görevlendirilecek uluslararası barış gücü hakkında da konuşan Saar, "Silahlı kuvvetlerini göndermek isteyen veya buna hazır olan ülkeler, en azından İsrail'e karşı adil davranmalıdır. " ifadesini kullandı.

MSB GÖREVE HAZIR OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, tarafından düzenlenen haftalık basın toplantısında Gazze'de Görev Gücü'ne ilişkin gelen soru şu sözlerle yanıtlanmıştı: