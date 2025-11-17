İsrail, Doğu Akdeniz'de gerginliği artırıcı adımların peşinde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye ile ilişkileri son aylarda keskin biçimde gerilen İsrail, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Başbakan Binyamin Netanyahu için çıkardığı tutuklama emrine sert tepki göstermeye devam ediyor.

Gazze’de uluslararası barış gücü kapsamında Türk askerinin konuşlanmasına karşı çıkan İsrail, aynı zamanda Yunanistan ve GKRY ile askeri işbirliğini geliştirme çabasında.

İSRAİL'DEN TÜRKİYE'YE KARŞI YENİ BLOK

İsrail’in Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Atina ve Lefkoşa ile yürütülen ortaklıkları açıkça Türkiye karşıtlığı üzerinden tanımladı. Chikli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Erdoğan’ın doktrini son derece tehlikeli. Biz Erdoğan’ın Türkiye’sini yeni İran olarak görüyoruz, daha azı değil. Hem İsrail hem de Kıbrıs ve Yunanistan için büyük tehdit.

DOĞU AKDENİZ'DE HIZLANAN ASKERİ TRAFİK

İsrail ile Yunanistan’ın son haftalarda gerçekleştirdiği ortak tatbikatlar, Ankara’ya “gözdağı” olarak değerlendiriliyor. Tel Aviv yönetimi Gazze’de Türk askerinin bulunmasından, Atina ise Türkiye’nin KKTC’deki askeri varlığından rahatsız.

İsrail Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü’nden Gallia Lindenstrauss, Türkiye’nin 37 üst düzey İsrailli hakkında tutuklama emri çıkarmasının Tel Aviv’de ciddi kaygı yarattığını belirterek, ateşkes sürecinin kırılganlığına dikkat çekti.

Lindenstrauss ayrıca Yunanistan ile hızla derinleşen işbirliğinin ileride daha güçlü savunma anlaşmalarına dönüşebileceğini söyledi.

İSRAİL RUMLARI CESARETLENDİRİYOR

Kadir Has Üniversitesi’nden Prof. Dr. Serhat Güvenç ise gelişmeleri “tehlikeli bir risk” olarak yorumladı. Güvenç, İsrail desteğini arkasına alan Yunanistan ve GKRY’nin Türkiye’ye karşı daha agresif tutumlar sergilediğini vurgulayarak şöyle dedi:

Yunanistan, GKRY ve İsrail donanmalarının birleştiğini görüyoruz. Bu durum Rum tarafını ve Atina’yı görülmemiş biçimde cesaretlendiriyor.

Kıbrıs’ın jeostratejik konumu, İngiltere, ABD ve Türkiye’nin adada sahip olduğu askeri üslerle birleştiğinde bölgedeki güç dengesinin önemini artırıyor. Türkiye’nin Eurofighter alımı ve Tayfun balistik füze testleri de İsrail’de yakından takip ediliyor.

ABD'DEN 'DENGE' MESAJI

Gerilimin yükseldiği dönemde Washington’dan da yatıştırıcı açıklamalar geldi.

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, iki ülke arasında çatışma ihtimali bulunmadığını ifade etti.

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Manama Diyaloğu’nda konuşan ABD Başkanı Donald Trump ise bölgedeki krizin savaşa dönüşmeyeceğini savunarak, “Türkiye ve İsrail birbirleriyle savaşmayacak. Bence bu olmayacak. Hazar’dan Akdeniz’e kadar bir uyum sağlanacak.” değerlendirmesinde bulundu.