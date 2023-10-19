İsrail elektriği kesti: Karanlıkta kalan Gazze uyduya yansıdı Gazze'ye İsrail'in uyguladığı tam abluka nedeniyle bölge karanlığa gömüldü. Ortaya çıkan durum, gece saatlerinde uzaydan görüntülendi.

AA & Ensonhaber

Tel Aviv yönetimi, yaklaşık 2,5 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne aktarılan elektriği kesti.

Su akışının da kesildiği bölgede insani dram yaşanıyor.

İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz, "Elektrik ve yakıt kesildi. Daha önce olanlar, artık olmayacak." demişti.

Gazze'deki tablo uyduya yansıdı

Bölgeye uygulanan "tam abluka" nedeniyle bir haftadan fazla süredir Gazze'ye elektrik ve jeneratörleri çalıştıracak yakıtın sevkiyatına izin verilmiyor.

BBC'nin aktardığına göre, gece çekilen uydu görüntüleri, eylül ayı ile geçen hafta arasındaki keskin farkı ortaya koydu.

Sağlık merkezleri hizmet veremiyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail bombardımanında şu ana kadar 4 hastanenin hizmet dışı kaldığını açıkladı.

14 sağlık merkezinin, elektrik kesintisi ve yakıtının tükenmesi nedeniyle hizmet veremediğine dikkat çekildi.

BM: Yüz binleri olumsuz etkileyecek

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulunurken, İsrail'in Gazze'deki elektrik ve suyu kesmesinin, enerji santralini birkaç gün içinde yakıtsız bırakabileceğini kaydetmişti.

Laerke, bu durumun 610 binden fazla kişi için içme suyu kıtlığına neden olabileceğini bildirmişti.

Gazze'ye insani koridor açılması çağrısı

Basın toplantısında, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic de taraflar arasındaki şiddetin son bulması çağrısında bulunmuştu.

Jasarevic, kritik tıbbi malzemeleri insanlara ulaştırabilmek için Gazze'ye insani koridor açılması talebini dile getirmişti.