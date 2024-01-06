İsrail, Gazze konusunda ABD'yi yatıştırmaya çalışıyor Biden yönetiminin, Netanyahu'dan Gazze konusunda tavizler almak istediği belirtildi. Blinken'ın, İsrail ziyareti sırasında Gazze'deki siviller konusunda baskı yapacağı öne sürüldü.

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İsrailli yetkililer, Washington'ın Gazze konusunda "artan hayal kırıklığını" bir dizi politika önerisiyle aşmaya çalışıyor.

ABD, Gazze'ye saldıran İsrail'e açık destek sundu. Başkan Joe Biden, Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmek için Tel Aviv'e gitti.

ABD'nin İsrail'den beklentisi var

Bununla birlikte, Biden yönetiminin, "Orta Doğu'da daha geniş bir çatışmanın önlenmesi için Netanyahu'dan bazı tavizler almak konusunda endişeli" olduğu belirtiliyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu kapsamında İsrail'de Netanyahu ile görüşecek. Blinken'ın, "Gazze'deki sivilleri korumak için" baskı yapması bekleniyor.

Beyaz Saray'ı 'kızdırdı'

The Guardian'ın aktardığına göre, Netanyahu'nun, Gazze'ye saldırılar sona erdiğinde bölgenin yönetimine ilişkin ayrıntılı planlama yapmayı reddetmesinin Beyaz Saray'ı "kızdırdığı" iddia edildi.

İsrail'in vaatleri

Son günlerde üst düzey İsrailli bakanlar, savaş sonrası bazı öneriler sunmaya başladı. Saldırıların sivillere "daha az maliyetli" olması için vaatler ortaya atıldı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'nin güvenliğiyle ilgili kontrolü belirsiz bir süre için ellerinde tutacaklarını söyledi.

Biden tavizler istiyor

Tel Aviv'in, bu tür söylemlerle ve Blinken'ın ziyaretinden önce, ABD'yi "yatıştırmak" istediği kaydedildi.

Washington yönetiminin ise Netanyahu hükümetinden Gazze konusunda tavizler istediği ifade edildi.