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UNICEF: Gazze'de 1,1 milyon çocuk tehdit altında

UNICEF: Gazze'de 1,1 milyon çocuk tehdit altında UNICEF, Gazze Şeridi'nde artan çatışma, gıdasızlık ve hastalığın ortaya çıkardığı ölümcül döngünün 1,1 milyon çocuğu tehdit ettiğini bildirdi.