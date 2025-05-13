İHA
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Avrupa Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda can kaybı ve yaralı sayısı belli oldu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, saldırıda 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 70 kişinin de yaralandığını açıkladı.
9 FÜZE İSABET ETTİ
Yerel kaynaklar, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve çok sayıda kişinin enkaz altında olduğunu belirtti. Kaynaklar, hastanenin avlusuna ve çevresine 9 füzenin isabet ettiğini belirtti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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