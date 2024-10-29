İsrail, Gazze'de bir binaya saldırdı, çok sayıda ölü ve yaralı var

AA

İsrail'in kadın, yaşlı, çocuk demeden sivillere yönelik saldırıları sürüyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya'da beş katlı bir binaya düzenlediği saldırıda, ilk belirlemelere göre 62 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

5 KATLI BİNA BOMBALANDI

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya'da beş katlı bir binayı bombaladı.

BİNAYA 150 KİŞİ SIĞINMIŞTI

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya'da Ebu Nasır ailesine ait yerinden edilmiş 150 Filistinlinin sığındığı beş katlı bir binayı bombaladı.

ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR

Sivil savunma ve ambulansların bölgeye ulaşamaması nedeniyle halen enkaz altından kurtarılmayı bekleyenler bulunuyor.

AĞIR YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırıda yaralanan ve durumu ağır olan en az 20 kişi, İsrail saldırıları altındaki Kemal Advan Hastanesi'ne getirildi.