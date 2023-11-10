Dünya 35 gündür Orta Doğu'daki savaşı izliyor...
İsrail'in hedef aldığı Gazze Şeridi'nde insanlık dramına yol açan manzaralar ortaya çıkıyor.
Sivil halkı sık sık hedef alan İsrail ordusu, karadan saldırılarını artırdı.
Öyle ki can kaybı 11 bini aştı. Bölgede korku içinde yaşam mücadelesi verilirken, İsrail bir kez daha harekete geçti.
İsrail bir kez daha okul vurdu
Gazze Şifa Hastanesi'nin müdürü, İsrail'in kentteki bir okula saldırı düzenlediğini açıkladı.
Saldırıda en az 20 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Netanyahu'dan işgal açıklaması
Ardından çok geçmeden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan 'işgal' açıklaması geldi.
Netanyahu, "Hamas'tan sonra da Gazze, İsrail ordusunun kontrolü altında kalacak." dedi.
Can kaybı artıyor
Gazze Sağlık Bakanlığı, bugün ölü sayısını güncelleyerek İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının son 24 saatte 266 arttığını ve sayının 11 bin 78 olduğunu açıkladı.
Ölenlerin 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27'si ise kadın.
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