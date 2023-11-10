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İsrail, Gazze'de bir kez daha okulu hedef aldı: Hayatını kaybedenler var

İsrail, Gazze'de bir kez daha okulu hedef aldı: Hayatını kaybedenler var 7 Ekim'den bu yana tüm şiddetiyle devam eden savaşta İsrail ordusu, Gazze'deki bir okula saldırdı. İlk belirlemelere göre saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti.