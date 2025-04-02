İsrail: Gazze'de büyük bir bölge ele geçirilecek

İHA

Gazze'de yıllar boyu katliam yapan İsrail, saldırılarını sürdürüyor.

19 Ocak'ta imzalanan ateşkes ve esir takasını ihlal eden ordu, Filistin topraklarını işgal ederek masum sivilleri hedef alıyor.

Bayram boyunca da hava bombardımanını sürdüren İsrail, Gazze'deki saldırılarını genişleteceğini duyurdu.

GAZZELİLERE TERÖRİST İFTİRASI

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, bugün yaptığı açıklamada Gazze'de "operasyonun" genişletilmesinin amacının "bölgeyi teröristlerden ve terör altyapısından temizlemek ve yok etmek" olduğunu söyledi.

ELE GEÇİREN BÖLGELER İSRAİL'E DAHİL EDİLECEK

Katz, ele geçirilen bölgelerin ise "İsrail güvenlik bölgelerine dahil edileceğini" söyledi.

Filistinlilerin geniş çaplı tahliyesinin gerekebileceğini kaydeden Katz, "Savaşı sona erdirmenin tek yolu bu" dedi.

İsrail ordusunun gece boyunca Refah'ta kara operasyonlarına başladığı bildirildi.

NE OLMUŞTU

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta üzerinde anlaşmaya varılan üç aşamalı ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 1 Mart'ta sona ermiş, savaşın kalıcı olarak sona ermesini sağlayacak sonraki aşamalar üzerinde anlaşma sağlanamamıştı. İsrail ordusu, 18 Mart'ta Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yeniden başlatmıştı.

İsrail, Hamas'ı ABD'nin ateşkesin genişletilmesi ve 59 İsrailli esirin serbest bırakılmasını içeren önerisini reddetmekle suçlamıştı. Hamas ise, İsrail'i 19 Ocak'ta varılan ateşkesi ihlal etmekle suçlamıştı.

ÖLÜ SAYISI 50 BİN 399'A ULAŞTI

Filistin Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan bu yana bin 42 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 bin 542 kişinin yaralandığını kaydetti.

Öte yandan İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 399'a yükseldi.