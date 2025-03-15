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AA & Ensonhaber

Yerel kaynaklardan AA'ya yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Beyt Lahiya'ya insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırıda 9 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı ve yaralılar Endonezya Hastanesi'ne sevk edildi.

GAZETECİLER VE YARDIM GÖREVLİLERİ HEDEF ALINDI

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, İHA saldırısının hedefi, İsrail'in saldırılarında evleri yıkılan Filistinlilere çadır dağıtan yardım görevlileri ve gazeteciler oldu. Saldırıda hayatını kaybedenlerin üçünün gazeteci olduğu belirlendi.

İSRAİL, ATEŞKESİ SÜREKLİ İHLAL EDİYOR

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkese rağmen İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarla ateşkesi sık sık ihlal ettiği kaydedildi. 7 Ekim 2023 ile 19 Ocak 2024 arasındaki dönemde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 61 binden fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, 14 bin kişi enkaz altında kaybolmuş, 2 milyon kişi yerinden edilmiştir. Ayrıca, hastane, ev ve okullarla birlikte Gazze'nin altyapısının yüzde 88'i tahrip olmuştur.