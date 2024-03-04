İsrail, Gazze'de yüzlerce Filistinlinin toplu defnedildiği mezarlığı hedef aldı İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı'nda, önceki saldırılarda öldürülen yüzlerce Filistinlinin defnedildiği toplu mezarlığa bomba yağdırdı.

AA

İsrail'in 7 Ekim'den beri abluka altındaki Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılar sebebiyle binlerce insan yaşamını yitirdi.

Gazze'de Filistinlilere güvenli alan bırakmayan İsrail, katliamlarına her geçen gün yenilerini ekliyor.

İsrail toplu mezarlığı bombaladı

Gazze'nin kuzeyindeki Sivil Savunma Birimi Sorumlusu Ahmed el-Kahlut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'e ait savaş uçaklarının, Cibaliya Mülteci Kampı'nda önceki saldırılarda hayatını kaybeden yüzlerce Filistinlinin toplu olarak defnedildiği mezarlığa hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Kahlut, bombardımanın etkisiyle mezarlıktaki naaşların toprak altından çıktığını ve sivil savunma ekiplerinin, naaşları yeniden defnetmek için yoğun çaba sarf ettiğini ifade etti.

Gazze'de devam eden katliamlarda binlerce kişinin hayatını kaybetmesi sonucunda mezarlıklarda yeterli yer bulunamadığı için halk, cenazeleri toplu mezarlara gömmek zorunda kalıyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230’u çocuk, 8 bin 860’ı kadın olmak üzere 30 bin 410 Filistinli öldürüldü, 71 bin 700 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 245'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 585 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 419 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 219 Hizbullah mensubu, 45 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihat mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)