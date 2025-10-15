İsrail: Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasıyla ilgili müzakereler henüz başlamadı

Gazze'de ateşkes süreci devam ederken kafalardaki soru işaretleri henüz giderilmedi.

Israel 24 televizyonunun adını açıklamak istemeyen İsrailli yetkililere dayandırdığı haberde, Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması müzakerelerinin başladığına dair haberlerin aksine müzakerelerin henüz başlamadığı belirtildi.

İKİNCİ AŞAMA CENAZELERİN TESLİMİNDEN SONRA BAŞLAYACAK

İsrailli esirlere ait tüm cesetlerin iadesinden sonra ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasıyla ilgili müzakerelerin başlayacağı aktarılan haberde, Gazze'de ölen İsrailli esirlerin kalıntılarına ulaşılabileceği yerlerin tespiti için Mısır'da ilgili ekiplerin çalışmalar yaptığına işaret edildi.

The Wall Street Journal gazetesi, İsrail ile Hamas arasındaki Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına dair dolaylı müzakerelerin Mısır'da başladığını aktarmıştı.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump da dün Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasını, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda değerlendirerek, şunları kaydetmişti:

Büyük bir yük kalktı, ancak henüz iş bitmedi. Ölü olanlar, söz verildiği gibi teslim edilmedi. İkinci aşama şimdi başlıyor.

Trump, Mısır'ın Şarm el-Şeyh​​​​​​​ kentindeki zirvede konuyla ilgili son açıklamasında, ikinci aşamanın ne zaman başlayacağı hakkındaki soruya, aşamaların birbiriyle iç içe olduğunu ve ikinci aşamanın başladığını söyleyerek yanıt vermişti.