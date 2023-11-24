İsrail, Gazze'deki El-Vehda Caddesi'ni yok etti İsrail ordusunun saldırıları, cadde üzerindeki yolu ve binaları yerle bir etti. Bölgedeki hasar, iki farklı görüntüde gözler önüne serildi.

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AA & Ensonhaber

İsrail ordusu, Gazze'yi enkaza çevirdi.

7 Ekim'de başlayan ve aralıksız devam eden saldırılarda Gazze Şeridi’nde 6 bin 150'den fazla çocuk ve 4 binden fazla kadın öldürüldü.

İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısı 15 bine yaklaştı.

Gazze'deki cadde tanınmaz halde

Bombardımanların öncesine ve sonrasına ait görüntülere bir yenisi eklendi. Gazze'deki El-Vehda Caddesi, saldırıların ardından tanınmaz hale geldi.

Binaların ve otoyolun aldığı ağır hasar, saldırı öncesi görüntülerle karşılaştırılarak servis edildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü. İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 229 Filistinli hayatını kaybetti.

Hastanelere saldırdılar

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.