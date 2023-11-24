49 gündür İsrail'in yoğun bombardımanı altındaki Gazze'de ateşkes sağlandı..
İsrail ve Hamas arasındaki ateşkese göre, Gazze'ye saldırılar 4 günlüğüne durdurulacak, esir takası ve insani yardımlar sağlanacaktı.
Ancak İsrail, ateşkesi ihlal etti..
Sivillere ateş açtı
İnsani aranın başlamasının ardından evlerine dönmeye çalışan Filistinliler, Gazze'nin güneyinden kuzeyine dönerken saldırıya uğradı.
İsrail ordusu, göç yolundaki Filistinli sivillere ateş açtı..
Çok sayıda kişi yaralandı
Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, Aksa Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.
İsrail son dakikaya kadar bombaladı
Öte yandan İsrail ordusu, ateşkesin ilk dakikalarına kadar bölgeyi vurmaya devam etti.
İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, bir Filistinli çocuk yaralandı.
Can kaybı 14 bin 854'e yükseldi
Saldırı sonrası, Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı 322 artarak 14 bin 854'e yükseldi..
1,7 milyon insan evinden oldu
Birleşmiş Milletler'in (BM) açıkladığı rakamlara göre, İsrail'in ablukayı sıkılaştırdığı ve aralıksız saldırdığı Gazze Şeridi'nde 1,7 milyon insan yerinden edilmiş durumda.
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