İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyine dönmeye çalışan Filistinlilere ateş açtı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönmeye çalışan Filistinlilere ateş açması sonucu çok sayıda yaralı olduğu bildirildi..

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AA & Ensonhaber

49 gündür İsrail'in yoğun bombardımanı altındaki Gazze'de ateşkes sağlandı..

İsrail ve Hamas arasındaki ateşkese göre, Gazze'ye saldırılar 4 günlüğüne durdurulacak, esir takası ve insani yardımlar sağlanacaktı.

Ancak İsrail, ateşkesi ihlal etti..

Sivillere ateş açtı

İnsani aranın başlamasının ardından evlerine dönmeye çalışan Filistinliler, Gazze'nin güneyinden kuzeyine dönerken saldırıya uğradı.

İsrail ordusu, göç yolundaki Filistinli sivillere ateş açtı..

Çok sayıda kişi yaralandı

Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, Aksa Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.

İsrail son dakikaya kadar bombaladı

Öte yandan İsrail ordusu, ateşkesin ilk dakikalarına kadar bölgeyi vurmaya devam etti.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, bir Filistinli çocuk yaralandı.

Can kaybı 14 bin 854'e yükseldi

Saldırı sonrası, Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı 322 artarak 14 bin 854'e yükseldi..

1,7 milyon insan evinden oldu

Birleşmiş Milletler'in (BM) açıkladığı rakamlara göre, İsrail'in ablukayı sıkılaştırdığı ve aralıksız saldırdığı Gazze Şeridi'nde 1,7 milyon insan yerinden edilmiş durumda.