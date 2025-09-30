İsrail, Gazze'nin güneyinde ayakta kalan son binaları yok etti

İsrail, Gazze'deki soykırımına durmaksızın devam ediyor.

İnsani felaketin yaşandığı bölgedeki vahşet bir kez daha gözler önüne serildi.

İsrail ordusu, bölgeyi hava saldırısı ile hedef aldı.

AYAKTA KALAN SON BİNALAR VURULDU

Saldırıda, Gazze’nin güneyindeki el-Cenina mahallesinde ayakta kalan son binaları yok edildi.

Yaşanan yıkım anları kameraya yansıdı.

TOPLAM CAN KAYBI 66 BİN 97'YE YÜKSELDİ

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana 13 bin 229 Filistinlinin öldürüldüğü, 56 bin 495 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, toplam can kaybının 66 bin 97'ye, yaralı sayısının 168 bin 536'ya yükseldiği ifade edildi.

AÇLIK VE YETERSİZ BESLENMEYE BAĞLI CAN KAYBINDA ARTIŞ

Bakanlık ayrıca, Gazze'de açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 150'si çocuk 453'e yükseldiğini bildirdi.