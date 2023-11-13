İsrail, Gazze'ye insani yardım koordinatörü olarak Blair'i düşünüyor Başbakan Netanyahu hükümeti, Gazze konusunda İngiltere'nin eski Başbakanı Blair'a görev vermeyi planlıyor. İsrail basını, konunun ayrıntılarını yazdı.

AA & Ensonhaber

İngiltere'nin eski Başbakanı Tony Blair, İsrail'in radarına girdi.

Blair'in, Gazze ile ilgili koordinasyon biriminin başındaki isim olarak görev yapacağı iddia edildi.

'Gazze'ye insani yardım koordinatörü olacak' iddiası

İsrail basınından Ynet'in haberine göre, Tel Aviv yönetimi, Blair'i Gazze'ye insani yardım koordinatörü olarak atamayı planlıyor.

Blair'le görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Söz konusu ismin ofisi ise Blair ile ne temasa geçildiğini ne de bir pozisyon teklif edildiğini bildirdi.

Haberlere göre, Tony Blair'in rolünün tam kapsamı henüz tanımlanmadı.

2015 yılında ayrıldığı görev

Blair, 2007 yılında ABD, Avrupa Birliği, Rusya ve Birleşmiş Milletler'in de aralarında bulunduğu uluslararası güçlerden oluşan Dörtlü'nün Orta Doğu temsilcisi olarak atanmıştı.

Eski İngiliz başbakan, bu görevinden 2015 yılında ayrılmıştı.

Netanyahu'nun Tony Blair beklentisi

Öte yandan Times of Israel gazetesi, Gazze Şeridi konusunda Tel Aviv yönetimi üzerindeki baskının arttığını yazarken, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Tony Blair'i göreve getirmeyi umduğunu aktardı.

İsrail'in iddiası

Bu arada İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, dün, İsrail ordusunun, Şifa Hastanesi'ne 300 litre yakıt sağladığını ancak Hamas'ın bunun teslim alınmasını engellediğini öne sürmüştü.

Hamas ise "İsrail'in Şifa Hastanesi yönetimine yakıt temin edilmesi teklifini reddettiği" suçlamasını yalanlayarak, kendilerinin Şifa Hastanesi'nin yönetiminde taraf olmadığını, karar alma mekanizmasında bulunmadıklarını duyurmuştu.

35 hastaneden 22'si çalışamaz halde

Gazze'deki hükümetin basın ofisine göre, 7 Ekim'den bu yana süren İsrail saldırıları ya da yakıtın tükenmesi gibi nedenlerle Gazze'deki 35 hastaneden 22'si çalışamaz hale geldi.