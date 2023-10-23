İsrail, Gazze'ye kara harekatını ABD takviye güçleri gelene kadar erteledi İsrail ordu radyosu, Tel Aviv yönetiminin bölgeye takviye ABD kuvvetleri gelene kadar Gazze Şeridi'ne yönelik "kara savaşını ertelemeye" karar verdiğini açıkladı.

AA & Ensonhaber

Hamas'ın 7 Ekim'de başlayan baskınlarını bahane ederek Gazze'de tam bir abluka uygulayan ve havadan, karadan, denizden bombalamalarla binlerce sivili katletmeye devam eden İsrail, kara harekatı öncesi İran korkusuyla ABD'den destek bekleme kararı aldı.

ABD, bölgeye takviye kuvvet gönderiyor

İsrail ordu radyosundan yayınlanan haberde,

ABD, İran'ın bölgedeki güçlerine yönelik saldırılarının artması endişesiyle kara manevrasına hazırlık olarak Orta Doğu'ya takviye Amerikan kuvvetleri göndermeyi planladığını İsrail'e bildirdi.

ifadesi kullanıldı.

ABD takviyesi gelene kadar Gazze'ye kara harekatı ertelendi

Haberde, tahminlere göre takviye ABD güçleri gönderilene kadar beklenmesi ve kara harekatının ertelenmesi konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.

İsrailli yetkililerin, operasyonun ertelenmesinin tek nedeninin bu olmadığını belirttikleri aktarılırken, askeri güçlerin operasyonel hazırlığının arttırılması, Hamas'ın elindeki esirler meselesine çözüm bulunması ve ek serbest bırakma anlaşmalarının uygulanma olasılığı gibi başka nedenlerin de olduğuna işaret edildi.

Haberde, Orta Doğu'ya daha fazla ABD kuvveti gönderilmesinin elbette İsrail'in çıkarına olduğu, bu kuvvetlerin, savaşın ilerleyen aşamalarında artabilecek saldırılarla ortaklaşa hareket edilmesine yardımcı olacağı ifade edildi.