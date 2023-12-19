İsrail, Gazze'ye saldırılarında 53 bin ton bomba kullandı İsrail, 2 buçuk aydır saldırılarını sürdürüğü Gazze Şeridi'inde şu ana kadar 53 bin ton bomba kullandı. İsrail'in saldırıları sebebiyle 52 bin 500 konut yerle bir oldu.

AA

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik ağır saldırılarını sürdürüyor.



Gazze'deki hükümete bağlı medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze'de meydana gelen yıkım hakkında bilgi verildi.

İsrail 53 bin ton bomba kullandı: 52 bin 500 konut yıkıldı

Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına yönelik kapsamlı bir soykırım gerçekleştirildiği, İsrail ve ABD güçlerinin Gazze Şeridi'nin her metrekaresini bombaladığı belirtildi.

İsrail saldırılarında, 53 bin ton bomba kullanıldığı kaydedilen açıklamada, bombardımanlarda Gazze Şeridi'nin genelinde 52 bin 500 konutun tamamen yıkıldığı aktarıldı.

Açıklamada, İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde toplam 306 bin 500 konutun kısmen hasar gördüğü dile getirildi.

İsrail'in düzenlediği bombardımanlar sonucu, Gazze Şeridi'nde hükümete ait 126 kamu binası ve 112 caminin tümüyle, 200 caminin kısmen yıkıldığı ifade edilen açıklamada, saldırılarda 3 kilisenin önemli ölçüde hasar gördüğü, 90 okul ve üniversitenin tamamen hizmet dışı kaldığı ve 282 okul ve üniversitenin ise kısmen hasar aldığı belirtildi.

İsrail'in vurduğu 22 hastane hizmet dışı kaldı

İsrail saldırılarında 22 hastane ile 53 sağlık merkezinin tamamen hizmet dışı kaldığı aktartılan açıklamada, 138 sağlık kuruluşunun hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada, 102 ambulansın İsrail bombardımanları sonucu kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

İsrail saldırılarında 300 sağlık personeli öldü

İsrail saldırılarında 300 sağlık personeli, 32 sivil savunma görevlisi ile 96 gazetecinin öldüğü belirtilen açıklamada, 40 sağlık personeli ve 8 gazetecinin de İsrail güçlerince alıkonulduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, çoğu çocuk ve kadın 7 bin kişinin kayıp olduğu, bunların ya enkaz altında ya da akıbeti hakkında bilgi alınamayan kişiler olduğu ifade edildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 8 bin çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 19 bin 453 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü rapor edilirken, içeride sığındığı hastane ve eğitim programları hedef bölgede sivil altyapı olarak depolanıyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının 7 Ekim'de başladığını ve bu yana 129'u karadan işgal sürecinde 461 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi engellemeye devam etti.

İşgal'in altında Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail saldırıları ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 301 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınırdaki çatışmalarında ise 24 Lübnanlı sivil, 109 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altından yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)