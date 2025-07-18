İsrail, Gazze'yi hedef aldı: Son daldırılarda 16 can kaybı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sığındığı çadırlara ve evlere saldırılar düzenliyor...

İsrail ordusu, son olarak, sabahın erken saatlerinde güneydeki Han Yunus bölgesinde saldırılar gerçekleştirdi.

EN AZ 5 KİŞİ ÖLDÜ

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırılarda, yerinden edilen sivillerin sığındığı çadırları ve bir evi hedef aldı.

Çok sayıda sivilin yaşadığı bir eve düzenlenen saldırıda en az 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Evin enkazında kalanların olduğu belirtildi.

TOPLAM CAN KAYBI 16

Han Yunus kentinin batısı bölgesinde de İsrail'in insansız hava aracıyla (İHA) çadırları hedef alan saldırısında, bir kadın ve çocuğu hayatını kaybederken, en az 9 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki el-Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin sığındığı çadırlara gerçekleştirdiği saldırılarda da 5 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya bölgesinde ise İsrail'in bir evi bombalaması sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

GAZZE'DE İNSANLIK DRAMI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin birçok bölgesini havadan ve karadan düzenlediği saldırılarla hedef almaya devam ediyor.