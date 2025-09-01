İsrail, Gazze'yi işgal için 60 bin yedek askeri silah altına alıyor

Gazze Şeridi'ne İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 64 bine yakın Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail merkezli Maariv gazetesinin haberine göre İsrail ordusu ilk etapta 15 bin askerden oluşan beş yedek tugayı Gazze kentini işgal hazırlıkları kapsamında göreve çağıracak.

Yedek askerlerden oluşacak tugaylar düzenli askerlerin Gazze kentinin işgali için yapılacak saldırılara katılmasına imkan tanımak için Lübnan, Suriye ve işgal altındaki Batı Şeria'ya konuşlandırılacak.

Yedek askerler 3 ya da 4 gün sürecek bir eğitime tabi tutulacak.

Öte yandan haberde İsrail ordusunun 162. Tümeni'nin Gazze kentini kuzeyden kuşatmaya başladığı, 99. Tümen'in ise sürdürdüğü saldırıların ardından ilerleyen günlerde Zeytun ve Sabra mahallelerini işgale başlayacağı aktarıldı.

60 BİN YEDEK ASKERİ ÇAĞIRMA KARARI

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, 20 Ağustos’ta yaptığı basın açıklamasında Gazze kentini işgal kararı çerçevesinde yaklaşık 60 bin yedek askere eylül başında silah altına alınacak şekilde celp gönderildiğini duyurmuştu.

Defrin, halihazırda silah altındaki 20 bin yedek askerin görevinin 30 ila 40 gün süreyle uzatılması talimatının verildiğini de belirtmişti.

İsrail basını, Gazze kentini işgal saldırıyla birlikte silah altındaki yedek asker sayısının 130 bine çıkacağını aktarıyor.