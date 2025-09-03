İsrail Genelkurmay Başkanı duyurdu: Gazze'de ikinci aşama başladı

Gazze'de insani felaket devam ediyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, güvenlik kabinesi tarafından onaylanan Gazze'yi "tamamen işgal" planı devreye alındığı duyuruldu.

İŞGALİN İLK AŞAMASI BAŞLAMIŞTI

İsrail ordusu, Gazze'nin ön operasyonlar ile saldırının ilk aşamalarının başlatıldığını, şehrin dış mahallelerinde büyük bir operasyon yapıldığını duyurmuştu.

Ayrıca ordu, bir rehinenin cansız bedenine ulaşıldığını da bildirmişti.

İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİLDİ

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, "Gazze'deki Gideon operasyonlarının ikinci aşaması başladı." dedi.

ÖLÜ SAYISI 64 BİNE DAYANDI

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 113 ölü ve 304 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 63 bin 746'ya, yaralıların sayısının 161 bin 245'e yükseldiği bildirildi.