İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir: Ateşkes İran'a odaklanmamızı sağlayacak

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İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'den Gazze'de sağlanması beklenen ateşkes ile ilgili çarpıcı bir yorum geldi.

İsrailli kaynakların haberine göre, Zamir'in geçtiğimiz günlerde kapalı bir oturumda Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla birlikte İran konusunda değerlendirmelerde bulunduğunu kaydetti.

"İRAN'A ODAKLANACAĞIZ"

Kaynakların aktardığına göre Zamir, "Esir takası anlaşması sadece ahlaki bir yükümlülük değil ve sadece Hamas üzerindeki askeri baskıyı arttırma amacı da taşımıyor. Aynı zamanda İran'a odaklanmamızı da sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, önümüzdeki süreçte İsrail'in siyasi ve askeri kademesinin İran'a odaklanma konusunu değerlendirdiği şeklinde yorumlandı.

ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerin başarısız olma ihtimaline karşı İsrail'in hazırlık yapacağı iddia edildi.

TRUMP NETANYAHU'YU İRAN KONUSUNDA UYARMIŞTI

Oval Ofis'te düzenlenen bir törende İran'la nükleer müzakerelerle ilgili gündemi değerlendiren Trump, "Geçen hafta yaptığınız telefon görüşmesinde Başbakan Netanyahu'ya, İran'la görüşmeleri aksatabilecek türden adımlar atmaması konusunda uyarıda bulundunuz mu?" şeklindeki bir soruya, "Dürüst olmak gerekirse, evet bulundum." yanıtını vermişti.