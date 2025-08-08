İsrail Genelkurmay Başkanı: Gazze'yi işgal için 200 bin yedek askere ihtiyaç var

İsrail, Gazze'de soykırıma devam ediyor.

Uzun süredir Gazze'de masumları öldüren İsrail, skandal bir karara daha imza attı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, sosyal medya hesabından, 'tamamen işgal' planının onaylandığını duyurdu.

"200 BİN YEDEK ASKERE İHTİYAÇ VAR"

İsrail devlet televizyonu KAN’ın ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Zamir, "Gazze’nin işgal planının hem askeri hem de altyapı açısından uygulanabilmesi için, çoğu uzun süre yedek görev yapmış yaklaşık 200 bin yedek askere ihtiyaç duyulduğunu" söyledi.

Genelkurmay Başkanı ayrıca planın uygulanması için "sivil nüfus için hastaneler kurulması ve ordunun şu anda dağıtamayacağı miktarda insani yardımın sağlanması gerektiğini" ifade etti.

Zamir’in bu sözleri, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de hastaneleri kasten yıkan İsrail ordusunun söylemleri ile eylemleri arasındaki çelişkiyi gözler önüne serdi.

TARTIŞMA ÇIKTI

Toplantıda Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise insani yardımların bölgeye girmesine ve Gazze’de hastane kurulmasına karşı çıktı. Bunun üzerine Zamir, "Gazze’deki esirlerin geri getirilmesini savaş hedeflerinden çıkarın" önerisinde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun toplantıda sunduğu plana göre Gazze kenti sakinleri güneye doğru zorla göç ettirilecek, şehir kuşatılacak ve ardından yoğun nüfuslu yerleşim bölgelerine ek saldırılar düzenlenecek.

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.