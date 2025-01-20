İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi sinyali verdi: Batı Şeria'ya yönelik saldırılar artabilir

AA

İsrail ile Gazze arasında dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Gazze'de ateşkes kararı sonrası İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, yaptığı değerlendirmeler ile çok konuşuldu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamaya göre; Halevi, üst düzey askeri yetkililerle "durum değerlendirmesi" yaptı.

'GELECEK GÜNLERDE ÖNEMLİ OPEERASYONLARA HAZIRLIK' VURGUSU

Görüşmede Halevi, İsrail ordusunun Batı Şeria'da "olası saldırıları gerçekleştirebilecek kişileri yakalamak için gelecek günlerde önemli operasyonlara hazırlıklı olması gerektiğini" söyledi.

Halevi ayrıca, üst düzey askeri yetkililere Gazze Şeridi ve Lübnan'da saldırılara yeniden başlanmasına yönelik planlar hazırlaması talimatı verdi.

NELER YAŞANDI

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten sonra başta kuzey bölgeleri olmak üzere Batı Şeria'ya yönelik saldırı ve baskınlarını yoğunlaştırdı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk, 843 Filistinli hayatını kaybetti.