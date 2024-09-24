İsrail, Hizbullah'ın komuta kademesinin tamamını öldürdü Gazze'den sonra Lübnan'ı hedef alan İsrail'in saldırılarında Hizbullah'ın lideri Hasdan Nasrallah'ın altındaki tüm isimler hava saldırılarında hayatını kaybetti.

Haber Merkezi

Orta Doğu'daki gerilim, dünyayı 3. Dünya Savaşı'na sürüklüyor...

İsrail, Gazze'deki katliamını bölgeye yayarken kuzeydeki Lübnan sınırında yeni bir cephe açtı.

Katil İsrail ordusu, çağrı cihazı ve telsizleri patlatarak başlattığı Hizbullah'a yönelik saldırılar kapsamında Lübnan'ı havadan bomba yağmuruna tutuyor.

Bu saldırılarda hedef alınan Hizbullah komuta kademesi ise büyük kayıplar verdi.

HİZBULLAH'IN 2 VE 3 NUMARASI ÖLDÜRÜLDÜ

Hamas lideri İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da ve aynı gün Hizbullah'ın ordu komutanı Fuad Şükr'ün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta İsrail operasyonuyla öldürülmesiyle İran ve bölgede desteklediği kuvvetler büyük bir güç kaybetmişti.

İsrail'in Hizbullah'ın iletişim araçları olan çağrı cihazları ve telsizleri patlatmasının ardından başlattığı hava saldırılarında ise grubun üçüncü adamı Ali Karaki ve üst düzey üyesi İbrahim Aqil öldürüldü.

HİZBULLAH KABUL ETMEDİ

Karaki'nin ölümü henüz Hizbullah tarafından kabul edilmedi.

Aqil'e düzenlenen saldırıda Aqil'le beraber 14 kişi daha öldü. ABD, terörist listesindeki Aqil için 7 milyon dolar ödül vereceğini duyurmuştu.

SON BİR YILDA HİZBULLAH KOMUTA KADEMESİNİN VERDİĞİ KAYIPLAR

İsrail'in 8 Ocak'ta SİHA'larla düzenlediği operasyonda Radwan Gücü'nün kıdemli komutanı Wissam al-Tavil hayatını kaybetmişti.

13 Haziran'da düzenlenen saldırıda saha komutanı Talib Sami Abdullah ve üç Hizbullah üyesi öldürülmüştü.

3 Temmuz'da Hizbullah'ın bölge komutanı Muhammed Nasır, İsrail tarafından öldürülen ikinci Hizbullah bölge komutanı olmuştu.

İSRAİL BOMBARDIMANINDA 492 KİŞİ ÖLDÜ

İsrail ordusu, dün sabah saatlerinden itibaren Lübnan'a güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 35’i çocuk, 58’i kadın 492 kişinin hayatını kaybettiğini, 1645 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu.