İstanbul Maltepe'de motosiklet sürücüsü kaskla kamyonetin camını kırdı

İstanbul Maltepe'de motosiklet sürücüsünün kaskla kamyonetin camını kırdığı anlar cep telefonuyla kayda alındı.
İstanbul'un Maltepe ilçesi İdealtepe Mahallesi'nde motosiklet sürücüsü ile aracını üzerine sürdüğünü iddia ettiği kamyonet şoförü arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışmada motosikletinden inen sürücü, kamyonet sürücüsüne saldırdı.
KASKLA CAMI KIRDI
Tarafların birbirine küfrettiği olayda motosiklet sürücüsü kaskıyla kamyonetin camını kırdı.
Trafikteki diğer sürücülerin tepki gösterdiği kavga, bir kadın sürücünün araya girmesiyle son buldu.
