İsrail hükümeti ile ordu arasındaki kriz büyüyor Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e düzenlenen saldırılardaki güvenlik açığıyla ilgili tartışma sürüyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ekibinin orduyu suçladığı öne sürüldü.

AA & Ensonhaber

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e 7 Ekim'de düzenlenen saldırılar sonrası başlayan İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar 20'nci gününde...

Hamas'a karşılık veren İsrail, Gazze Şeridi'nde hedef gözetmeksizin orantısız güç kullanmaya devam ediyor.

Hükümet ile ordu arasında kriz

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberine göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun özel kalemi olan Yossi Shelley, çalışma arkadaşlarıyla katıldığı bir toplantıda 7 Ekim'de yaşananlara ilişkin 'Netanyahu'nun değil ordu komutasının suçlanması gerektiğini' söyledi.

Shelley'in, "Netanyahu'yu değil ordu komutasını suçlayın. Genelkurmay Başkanı, hükümet karşıtı protesto hareketi, güvenlik teşkilatının bize saldıran eski liderleri, asıl suçlanması gereken bunlar" dediği ileri sürüldü.

Habere göre Netanyahu'nun ekibindeki birçok isim de bu görüşe katılırken Gazze Şeridi'ndeki savaşın tamamlanmasının ardından orduyu suçlamaya devam etmelerinin mümkün olduğu kaydedildi.

İsrailli esirler için 'süpermarket sırası' tabiri tepki çekmişti

Shelley'in katıldığı bir televizyon programında yaptığı, '7 Ekim'deki saldırılarda bölgedeki festivalin kaosu artırdığı ve kümülatif etki ettiği' şeklindeki açıklaması tepkiyle karşılanmıştı.

Shelley, aynı röportajında kayıp kişiler ve Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin tespit edilmesinde geçen süre için, "Bu bazen süpermarket sırasında beklemeye benzer. Ne kadar kasiyer olsa da işler yürümez" ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu'dan 'başarısızlık' açıklaması gelmedi

Gazze Şeridi'nden 7 Ekim'de İsrail'e düzenlenen saldırılarda güvenlik zafiyetine ilişkin ülkedeki ordu komutanları, güvenlik otoriteleri ve siyasetten isimler başarısız olduklarını açıklamıştı.

Netanyahu, henüz bu yönde açıklama yapmazken ülkedeki muhalif basın da buna dikkati çekmişti.