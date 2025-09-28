İsrail, İran'a yaptırımları 'önemli adım' olarak niteledi

Birleşmiş Milletler Genel Konseyinin (BMGK) 2231 sayılı kararı kapsamında yer alan "snapback" mekanizması, son dakika bir anlaşma sağlanamayınca gece yarısı devreye girdi.

Nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya'dan (E3) oluşan ülkeler, mekanizmayı 28 Ağustos'ta tetiklemiş ve 30 günlük rutin prosedürün sonunda yaptırımlar geri dönmüştü.

İSARİL: ÖNEMLİ BİR ADIM

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün itibariyle BMGK'nin İran'a yönelik yaptırımlarının resmi olarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bu, İran'ın özellikle askeri nükleer programı konusunda devam eden ihlallerine yanıt olarak atılmış önemli bir adımdır." ifadesine yer verildi.

HEDEF: İRAN'IN NÜKLEER SİLAHLARA SAHİP OLMASINI ÖNLEMEK

Hedefin İran'ın nükleer silaha sahip olmasını önlemek olduğu savunulan açıklamada, dünyanın bu hedefe ulaşmak için her türlü aracı kullanması gerektiği iddia edildi.