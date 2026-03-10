Pentagon: Saldırılarda yaklaşık 140 ABD askeri personeli yaralandı

Savaşın bilançosu yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası başlayan savaş bölgeye büyük bir yıkım getirdi.

İran karşı misillemelerini sürdürürken ABD, bölgede askeri anlamda da kayıp veriyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’ın ABD ve İsrail’in saldırılarına yaptığı misillemeler sırasında ölen ABD askerlerinin sayısının arttığını duyurdu.

ÖLEN ASKER SAYISI 7'YE ÇIKTI

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Dün gece, İran rejiminin Orta Doğu'daki ilk saldırıları sırasında aldığı yaralar nedeniyle bir ABD askeri daha hayatını kaybetti." ifadesi kullanıldı.

Böylece ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden asker sayısının 7’ye çıktığı belirtilen açıklamada, ölen 7’nci askerin, 1 Mart'ta Suudi Arabistan'daki ABD birliklerine yönelik bir saldırıda ağır yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

ABD SAVUNMA BAKANLIĞI YARALILARA İLİŞKİN BİLGİ VERDİ

Öte yandan bugün ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yeni bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada yaralananlar ABD askerlerine ilişkin veriler duyuruldu.

"140 ABD ASKERİ PERSONELİ YARALANDI"

Pentagon'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Destansı Öfke Operasyonu'nun başlangıcından bu yana, 10 gündür devam eden aralıksız saldırılarda yaklaşık 140 ABD askeri personeli yaralandı.



Bu yaralanmaların büyük çoğunluğu hafif düzeydedir ve 108 personel görevine geri dönmüştür.



8 hizmet personelinin durumu ise ağır olup, en üst düzeyde tıbbi bakım almaya devam etmektedirler.

ÖLÜ SAYISININ ARTABİLECEĞİ KONUŞULUYOR

Öte yandan ABD basınından bazı kaynaklar hayatını kaybeden ABD askerlerinin sayısının açıklanandan daha fazla olabileceğini yazıyor.

Aynı şekilde İran'da öldürülen ABD askeri sayısının 7'den çok daha fazla olduğunu iddia ediyor.