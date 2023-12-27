Orta Doğu'da insani bir dram yaşanıyor.
İki ayı aşkın süredir Gazze'yi bombalayan İsrail, dur durak bilmiyor.
Öyle ki bölgede can kaybı sayıdı 21 bine dayanmış durumda. Sayının çoğunluğu ise çocuklardan oluşuyor...
İsrail, Filistinlilere işkencenin boyutunu artırdı.
Bu kez gündeme düşen görüntüler, pes dedirten cinsten.
Sivilleri alıkoydu, çıplak şekilde gezdirdi
Yerel medya kanallarında ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde, zorla yerinden edilen çok sayıda Filistinli sivilin, İsrail askerleri tarafından alıkonulduğu görüldü.
Dehşet görüntüler bununla da bitmedii.
Filistinliler, İsrail askerleri tarafından yarı çıplak bir şekilde Gazze’de bulunan stadyumda gezdirildi.
Tank namlusu Filistinlilere döndürüldü
Aralarında çocukların ve yaşlıların da bulunduğu Filistinlileri stadyumda teşhir eden İsrail güçlerine ait tankların namlularının, Filistinlilere doğru çevrili olduğu görüldü.
Yarı çıplak şekilde teşhir edilen Filistinlilerden birisinin olduğu anlaşılan battaniyeye sarılı bir bebeğin, silahlı bir İsrail askerinin kucağında olduğu da görüntülendi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış