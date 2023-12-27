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İsrail işkence boyutunu artırdı! Filistinlileri çıplak halde teşhir etti...

İsrail işkence boyutunu artırdı! Filistinlileri çıplak halde teşhir etti... İsrail ordusu Gazze'deki bir stadyumda, aralarında çocuk ve yaşlıların da olduğu Filistinlileri yarı çıplak soyarak teşhir etti. Bu esnada tank namlularının da sivillere dönük olması dikkat çekti.