İsrail, İspanya'daki büyükelçisini geri çağırma kararı aldı İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in İsrail'in sistematik bir şekilde Filistin topraklarını işgal ettiğine yönelik açıklamalarının ardından ülkesinin Madrid'deki büyükelçisini geri çağırma kararı aldığını bildirdi.

AA

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze'de katliam yapan İsrail'e tepkisini dile getirmeye devam ediyor.

Sanchez'in son açıklamaları ise İsrail'i kızdırdı..

İsrail'in sistematik bir şekilde Filistin topraklarını işgal ettiğini belirten Sanchez, "İzlediğimiz görüntüler ve özellikle kız, erkek çocukların ölümleri, İsrail tarafından uluslararası insan haklarının yerine getirilmesinde açıkçası bende şüphe bırakıyor" dedi.

Bunun üzerine İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen harekete geçti.

İsrail Dışişleri'nden tepki

Bakan Cohen, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İspanya Başbakanı Sanchez'e yüklendi.

Ülkesinin "uluslararası hukuka göre davrandığını" iddia eden Cohen, İsrail'in Madrid Büyükelçisi'ni istişarelerde bulunmak üzere geri çağırma kararı aldığını belirtti.

Cohen, "Hamas'ı ortadan kaldırıp İsrailli esirlerin tamamı serbest bırakılıncaya kadar" Gazze'ye yönelik saldırılara devam edeceklerini kaydetti.

Netanyahu'dan İspanyol büyükelçinin Dışişleri Bakanlığına çağrılması talimatı

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da, Sanchez'in sözleri nedeniyle İspanya'nın Tel Aviv Büyükelçisi'nin Batı Kudüs'teki Dışişleri Bakanlığına çağrılması talimatı verdi.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Sanchez'in açıklamalarına tepki olarak İspanyol büyükelçinin Bakanlığa çağırılmasını istediği belirtildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)