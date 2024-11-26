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İHA

İsrail ve Hizbullah güçleri arasındaki savaşta gerilim sürüyor.

Bölgedeki gerilim had safhadayken ABD Başkanı Joe Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail ve Hizbullah arasında 36 saat içinde ateşkes ilan edileceğini açıkladı.

Açıklamanın ardından gözler İsrail'e çevrildi.

İSRAİL GÜVENLİK KABİNESİ TOPLANDI

Bugüne kadar ateşkes çağrılarını sert bir dille reddeden Binyamin Netanyahu'nun tavrını yumuşattığı ileri sürülüyordu.

İddiaların ardından İsrail güvenlik kabinesi, İsrail ve Hizbullah arasında ateşkes önerisini görüşmek üzere toplandı.

ATEŞKESİN ONAYLANMASI BEKLENİYOR

Kabine, yerel saatle 16.00’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başkanlığında toplanırken bakanların, ilerleyen saatlerde ateşkes anlaşmasını onaylaması bekleniyor.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib de, İsrail kabinesinin ateşkesi görüşmek üzere toplandığı sıralarda basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"LÜBNAN SINIRINA 5 BİN ASKER KONUŞLANDIRILACAK"

İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmaları sona erdirecek bir ateşkese ilerleyen saatlerde varılmasını umduğunu söyleyen Buhabib, İsrail güçlerinin çekilmesinin ardından 5 bin askeri Lübnan’ın güneyine konuşlandırmaya hazır olduklarını söyledi.

Lübnanlı Dışişleri Bakanı Buhabib, İsrail saldırılarında hasar gören altyapının yeniden inşasında ABD’nin rol olabileceğini söyledi.