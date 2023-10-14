İsrail kara harekatına hazırlanıyor! Tanklar sınıra konuşlandı... İsrail ve Hamas arasında yaşanan çatışmalar sonrası Gazze’ye yönelik kara harekatı öncesi yeni bir cephe daha açıldı. İsrail ordusu, tankları ve askeri personeliyle sınırın sıfır noktasında hazırlıklarını sürdürüyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Gazze hattında gergin bekleyiş sürüyor. İsrail’in sivillerin Gazze’yi terk etmesi için verdiği süre doldu. İsrail ordusu, Gazzeli sivillerin tahliyesi için bugün 10.00-16.00 saatleri arasında güvenli geçişlere izin vereceğini duyurmuştu. Aynı zamanda İsrail basını dikkat çekici bir iddiayı gündeme getirerek ABD’den “kara harekatını erteleyin” çağrısının geldiğini yazdı. Sınırda hararetli anlar Saatler 16.00’ı geçerken, kara harekatının başlaması bekleniyor. Gazze sınırının kuzey noktasında bulunan İsrail’in Sderot kentinde hareketli saatler yaşanıyor. Yeni cephe açıldı Sınıra yığınak yapan İsrail, 8. cepheyi de Mavki’im bölgesinde açtı. İsrail kontrolünde üretilen ve yalnızca İsrail ordusunun envanterinde bulunan çok sayıda Merkava Ana Muharebe Tankı ile zırhlı personel taşıyıcılar ve askeri personel, sınırın sıfır noktasına konuşlandı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)