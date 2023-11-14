İsrail Maliye Bakanı Smotrich: Gazzeliler başka ülkelere gitsin İsrailli Bakan Smotrich, dünya ülkelerinin Gazze sakinlerini kabul etmesi gerektiğini iddia etti. Tek çözümün bu olduğunu savunan Smotrich, "Gazze'deki bağımsız bir oluşumla artık uzlaşmayacağız" dedi.

AA

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazzelileri hedef aldı.

Filistinlileri topraklarından eden Tel Aviv yönetimi, kuşatma altında tuttuğu Gazze'deki nüfusun bölgeyi terk etmesini istiyor.

Smotrich, Gazze'deki Filistinlilerin gönüllü olarak başka ülkelere göç etmesinin "doğru insani çözüm" olduğunu savundu.

Smotrich, X sosyal medya platformundan yazılı açıklama yayınladı.

Gazzelilerin göç etmesini istedi

"Gazzelilerin gönüllü olarak göç etmesi ve dünya ülkelerinin onları kabul etmesinin, Yahudilerin ve Arapların acılarını bitirecek insani bir çözüm olduğunu" ileri süren Smotrich, şu iddiayı ortaya attı:

Gazzelilerin gönüllü olarak dünyanın dört bir yanındaki ülkelere tahliye edilmesine yönelik girişimi memnuniyetle karşılıyorum.



Bu, 75 yıldır süren mültecilik, yoksulluk ve tehlikelerin ardından Gazze ve bölge sakinleri için doğru insani çözümdür.

Filistin'le ilgili tepki çeken ifadeler

İsrailli bakan, Gazze sakinlerinin çoğunun 1948 mültecilerinin dördüncü ve beşinci kuşağı olduğunu, bu kişilerin Gazze'de fakirlik içinde ve aşırı kalabalıklar halinde "rehin" tutulduğunu ileri sürdü.

Smotrich, söz konusu kişilerin İsrail devletini yıkma ve Yafa ile Hayfa gibi kentlere mültecileri geri döndürme isteğinin sembolü olduğunu iddia etti.

Ayrıca, "Gazze sakinlerinin İsrail devletine ve Yahudilere karşı içinde büyüdüğü ve öğrendiği yoğun nefretin nedeninin bu olduğunu" ileri sürdü.

"Dünya ülkeleri Gazze sakinlerini alsın"

"Gazze Şeridi gibi küçük bir alanı bulunan, doğal kaynakları ve bağımsız geçim olanakları olmayan bu toprakların, ekonomik ve siyasi olarak uzun süre bağımsız şekilde var olma şansının bulunmadığını" iddia eden Smotrich, şu ifadeleri kullandı:

Bu nedenle, İsrail devleti dahil olmak üzere uluslararası toplumun cömert mali desteği ve yardımlarıyla, mültecilerin, gerçekten onların iyiliğini isteyen dünya ülkeleri tarafından kabul edilmesi, mülteci sorunu ile Yahudiler ve Arapların acılarına son verecek son verecek tek çözümdür.

"Artık uzlaşmayacağız"

İsrailli Bakan ayrıca şu paylaşımda bulundu:

İsrail devleti, daha önce de belirttiğimiz gibi doğası gereği İsrail nefretine ve onu yok etme arzusuna dayanan Gazze'deki bağımsız bir oluşumla artık uzlaşmayacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)