İsrail Maliye Bakanı Smotrich: Lübnan'da bulunduğumuz 5 noktadan çekilmeyeceğiz

İsrail, komşularının egemenliklerini ihlal etmeye devam ediyor.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, sosyal medya hesabından, Kiryat Şimona'da katıldığı bir konferansta İsrail'in kuzeyiyle alakalı yaptığı konuşmayı paylaştı.

"İSRAİL, LÜBNAN'DAN ÇEKİLMEYECEK"

Ülkenin kuzeyindeki arazileri satışa açtıklarını ve buralardaki yerleşimleri genişleteceklerini söyleyen Smotrich, "Kabine üyesi olarak, en kesin ifadelerle söylüyorum ki, İsrail ordusu, Lübnan'da bulunduğumuz 5 noktadan çekilmedi ve çekilmeyecek." diyerek Lübnan'ın güneyindeki 5 noktada işgali sürdüreceklerini savundu.

Smotrich, İsrail'in saldırılarıyla büyük yıkıma neden olduğu Lübnan'ın güneyindeki bölgelerin yeniden inşa edilmesine de izin vermeyeceklerini iddia etti.

KONFERANSTA PROTESTO EDİLDİ

Öte yandan, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması yapılmasını talep eden İsrailli bir grup, Kiryat Şimona'daki konferansta Smotrich karşıtı sloganlar atarak istifasını istedi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

İSRAİL'İN İHLALLERİNDE 213 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail Lübnan'da yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.