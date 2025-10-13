İsrail Meclisi'nde ABD Başkanı Trump protesto edildi ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'daki Gazze zirvesi öncesi İsrail Meclisi Knesset'e gelerek burada konuşma yaptı. Konuşma sırasında Trump'ın aleyhine sloganlar atan iki milletvekili, güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarıldı.