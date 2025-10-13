İsrail Meclisi'nde ABD Başkanı Trump protesto edildi

Gazze için tarihi gün...
İsrail ile Hamas arasında Mısır'da, ateşkes anlaşmasına imza atıldı.
Varılan ateşkes anlaşması kapsamında İsrailli 20 rehine serbest bırakıldı.
TRUMP, İSRAİL MECLİSİNE GELDİ
Takas devam ederken İsrail'e giden ABD Başkanı Donald Trump, konuşma yapmak üzere İsrail Meclisi Knesset'e geçti.
Trump, İsrail meclisinde 2,5 dakika boyunca alkışlarla karşılandı.
PROTESTO EDİLDİ
Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ardından konuşmasını yapmak için kürsüye çıktı.
ABD Başkanı, konuşmasına başladıktan kısa bir süre sonra protesto ile karşı karşıya kaldı.
SALONDAN YAKA PAÇA ÇIKARILDILAR
Protestoyu yapanların, İsrailli milletvekilleri Ayman Odeh ve Ofer Cassif oldukları öğrenildi.
İki milletvekili, güvenlik görevlileri tarafından salondan zorla çıkarıldı.
'FİLİSTİN'İ TANIYIN' PANKARTI
Vekillerin sloganlar dışında ayrıca 'soykırım' ve 'Filistin'i tanıyın' yazılı bir pankart açtıkları belirtilirken Trump, protesto için "Etkileyiciydi." dedi.
Vekillerden Ayman Odeh, salondan çıkarıldıktan sonra sosyal medyadan açtığı pankartın fotoğrafını paylaştı.