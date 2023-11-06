İsrail medyası Hamas'ın 18 ay boyunca İsrail'i aldattını yazdı İsrail'de İbranice yayın yapan Walla internet sitesi Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısı öncesinde 18 ay boyunca 'gülünç ve profesyonellikten uzak' tatbikatlar düzenleyerek İsrail istihbaratını aldattığını yazdı.

AA & Ensonhaber

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürdüren İsrail ordusu ev, okul, hastane, cami, kilise demeden her yeri bombalıyor.

İsrail'in saldırılarda 4 bin 104'ü çocuk, 2 bin 641'si kadın olmak üzere 10 bin 22 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi de yaralandı.

İsrail medyası: Hamas, 18 ay boyunca İsrail'i aldattı

İsrail'de İbranice yayın yapan Walla internet sitesinin haberinde Hamas ve Filistinli grupların 7 Ekim sabahında düzenlediği Aksa Tufanı operasyonu öncesinde yürütülen aldatmacaya ilişkin ayrıntılara yer verildi.

Hamas'ın operasyondan 18 ay önceki sürede eğitim videolarını kasıtlı olarak paylaştığı belirtilen haberde söz konusu grubun 'gülünç ve profesyonellikten uzak' tatbikatlar düzenleyerek İsrail istihbaratını yanlış yönlendirdiği aktarıldı.

Hamas tatbikat videolarını kasıtlı olarak paylaştı

Hamas'ın 7 Ekim öncesinde mensuplarının tatbikatlarına ilişkin kasıtlı olarak bilgiler ve videolar paylaşırken İsrail istihbarat servislerini rutin bir eğitim yaptığı şeklinde yönlendirdiği belirtildi.

"Hamas, 18 ay boyunca aldatmaca yaparak sürpriz bir şekilde büyük bir saldırıya hazırlandı" ifadelerine yer verilen haberde rutin halini alan tatbikatların Filistin medyasında da yayınlandığı kaydedildi.

İsrailli üst düzey komutanların teyakkuz durumuna geçmemeleri için İsrail ordusunun ve istihbaratının bu şekilde duyularının köreltildiği kaydedildi.

Profesyonel olmayan tatbikatlar

Haberde Hamas'ın tatbikatlarında denize doğru füzelerin fırlatıldığı, menzilin ölçüldüğü ve cephane eğitimlerinin verildiği bilgisi yer aldı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın uyguladığı 'aldatma ve alıştırma operasyonu' kapsamında tatbikat klipleri hazırladığı vurgulandı.

Tatbikat videolarında ateş çemberinden atlayan, yerde yuvarlanan, motosikletten veya arabalardan atlayan Hamas mensuplarının İsrail istihbaratı tarafından 'saçma ve profesyonellikten uzak' bulunduğu ifade edildi.