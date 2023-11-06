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İsrail'den skandal propaganda: Savaş stresi kilo vermenize yardımcı olabilir

İsrail'den skandal propaganda: Savaş stresi kilo vermenize yardımcı olabilir İsrail'in The Jerusalem Post gazetesi, savaş sebebiyle duyulan korku ve stresin kilo almaya yol açabileceğini ancak bunu doğru yönetmenin kilo vermek ve sağlıklı kalmak için yararlı olabileceğine dair bir habere imza attı.