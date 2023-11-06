İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları şiddetli bir şekilde devam ediyor.
Hedef gözetmeksizin orantısız güç kullanmaya devam eden İsrail ordusu; ev, okul, hastane, cami, kilise demeden her yeri bombalıyor.
Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 10 bini geçti.
Hayatını kaybedenlerin 2 bin 641'i kadın, 4 bin 104'ü çocuk...
İsrail medyasında skandal haber
İsrail'in sivilleri hedef alan saldırısı hız kesmeden devam ediyorken İsrail gazetesi The Jerusalem Post, skandal bir haber yayınladı.
Haberde, "İsrail'in Hamas'la savaşı nedeniyle ortaya çıkan füze korkusu milyonlarca İsrailliyi sürekli endişe ve stres durumuna sokuyor. Ama bu stresi kilo vermek ve sağlıklı kalmak için kullanabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.
Savaş sebebiyle stres ve kaygının arttığı, bunun da kilo alımına neden olabildiği belirtilirken, "Televizyon karşısında geçirilen uzun saatler, hareketsizlik, uykusuzluk ve yeme artışı obeziteye yol açabilir. Daha az uyku, uyanıkken daha az kalori yakılması anlamına gelir." denildi.
İsrail'in Hamas'la savaşının nasıl kilo verdireceğine dair 4 farklı yol anlatıldı.
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