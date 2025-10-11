İsrail medyası Türkiye endişesini yazdı: Hareket alanımız daralıyor

İsrail medyasında gündem, Gazze’de varılan anlaşmanın ardından Orta Doğu’da hızla değişen güç dengeleri oldu.

İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesinde yer alan haberde, Türkiye’nin bölgede artan etkisine vurgu yapıldı.

“TÜRKİYE’NİN ETKİSİ TEL AVİV’İ SIKIŞTIRIYOR”

İsrail Hava Kuvvetleri'nde Albay olarak görev yapmış bir İsrail güvenlik ve savunma uzmanı olan Adi Berşadski tarafından kaleme alınan yazıda, "İsrail iç istihbarat kaynaklarına göre, Türkiye’nin, özellikle Suriye, Libya, Doğu Akdeniz ve Afrika’daki derinleşen etkisi, İsrail’in çevresel dengelerde kendisini giderek daha daralan bir hareket alanında hissetmesine neden oluyor." ifadesine yer verildi.

ERDOĞAN'IN ULUSLARARASI DİPLOMATİK GÜCÜ

Tel Aviv Üniversitesi’nden bazı strateji uzmanları, Türkiye’nin bu süreçte sadece askeri değil, diplomatik olarak da etkisini derinleştirdiğine dikkat çekiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son yıllarda özellikle Arap dünyasında artan siyasi nüfuzu, Filistin meselesindeki aktif tutumu ve insani yardımlarla desteklenen diplomasi anlayışı, İsrail kamuoyunda “yumuşak güçle çevreleme” stratejisi olarak tanımlanıyor.

İsrail’in enerji planları da bu denklemden doğrudan etkileniyor. Doğu Akdeniz’deki enerji hatlarının Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınması fikri, hem ekonomik hem siyasi açıdan İsrail’i Ankara’ya bağımlı kılıyor. Ceyhan hattı üzerindeki Türk kontrolü, İsrail için “stratejik baskı aracı” olarak değerlendiriliyor.

İSRAİL KÖŞEYE SIKIŞMIŞ DURUMDA

Uzmanlar, tüm bu gelişmelerin İsrail’i yeni bir güvenlik doktrini belirlemeye zorladığını söylüyor.

Gazze saldırıları sonrası ortaya çıkan yeni Ortadoğu düzeninde, Türkiye hem Batı’yla bağlarını koruyan hem de Müslüman dünyasında meşruiyetini artıran tek aktör olarak öne çıkıyor.

İsrail açısından bu tablo, sadece bir diplomatik meydan okuma değil, aynı zamanda “yeni bir bölgesel gerçekliğin” habercisi olarak görülüyor.