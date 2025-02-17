İsrail medyasında ateşkes kulisi: Netanyahu ikinci aşamayı engellemeye çalışıyor

İHA

Gazze'de 50 bine yakın mazlum sivilin katledilmesinden sonra nihayet ateşkes sağlandı.

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin belirsizlik sürüyor.

"NETANYAHU İKİNCİ AŞAMAYI ENGELLEMEYE ÇALIŞIYOR"

İsrail merkezli Ynet haber sitesinin müzakereler hakkında bilgi sahibi üst düzey İsrailli güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberinde, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ateşekes anlaşmasının ikinci aşamasını engellemeye çalıştığı iddia edildi.

Habere göre İsrailli yetkili, "Ne zaman daha da alçalmanın imkansız olduğunu düşünseniz bunun mümkün olduğu ve bu insanların esirlerin hayatları pahasına siyasi hedeflerine ulaşmak için daha da alçalmaya istekli oldukları ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

"NETANYAHU VE YANDAŞLARININ İSRAİL'İN DIŞINDA NELER OLUP BİTTİĞİ UMURLARINDA DEĞİL"

Anlaşmanın ikinci aşamasıyla ilgili müzakerelere en geç ilk aşamanın 16. günü olan 3 Şubat'ta başlanması gerektiğini ancak Netanyahu hükümetinin bunu ihlal ettiğini kaydeden İsrailli yetkili, hükümetin yaklaşımını değiştirmesi ve anlaşmanın ikinci aşamasına ilişkin müzakerelere derhal başlaması halinde bile, 2 Mart'taki ilk aşamanın sonuna kadar bu görüşmeleri bitirmek için yeterli zaman kalmadığını söyledi.

Yetkili, "Netanyahu ve yandaşları kapana kısılmış durumda. Dış dünyada, siyaset dünyasının dışında ve İsrail'in dışında neler olup bittiği umurlarında değil. Bu nedenle Netanyahu bu tür müzakerelerin yapıldığını bile hemen inkar etmeye özen gösteriyor. Ancak Hamas'ı suçlamıyor çünkü suçlarsa bu İsrail'in ikinci aşama ile ilgili müzakereleri yürütmekle ilgilendiği anlamına gelir." dedi.

KATAR'DAKİ GÖRÜŞMELER NETANYAHU'NUN ONAYINA BAĞLI

İsrailli haber kanalı Kan’a göre ise Netanyahu, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’e devam eden ateşkes ve esir anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakerelerin ancak güvenlik kabinesinin yeşil ışık yakmasının ardından başlayacağı taahhüdünde bulundu.

Kan, Hamas ile anlaşmanın onaylandığı aynı kabine toplantısında, bu yönde bir maddenin de onaylandığını iddia etti.

Smotrich bu önlemi hükümette kalmak için bir şart olarak talep etti. Aşırı sağcı bakan, 2 Mart'ta sona erecek ilk aşamanın ardından çatışmaların yeniden başlamaması halinde koalisyondan ayrılma tehdidinde bulundu.

Öte yandan, Kan’ın ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı bir başka haberinde, ikinci aşama müzakerelerinin önümüzdeki hafta Katar'da yapılması için görüşmelerin devam ettiği, ancak bunun Netanyahu'nun onayına bağlı olduğu ifade edildi.