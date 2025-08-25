İsrail, Nasır Hastanesi'ne saldırdı: Çok sayıda ölü var

Soykırımcı İsrail ordusu, masum Filistinlileri hedef almaya devam ediyor...

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ne saldırı düzenledi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Saldırıda, aralarında gazeteci ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralandığı bildirildi.

Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yaralıları hastaneye taşıdı.

GAZETECİLERİN KİMLİĞİ AÇIKLANDI

İsrail'in Nasır Hastanesi'ne üst üste düzenlediği saldırılarda Filistin devlet televizyonu kameramanı Gazeteci Husam el-Masri, Al Jazeera kameramanı Gazeteci Muhammed Selame ve Gazeteci Meryem Ebu Dakka'nın hayatını kaybettiği aktarıldı.

GAZZE'DE 62 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 60 ölü ve 344 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 10 bin 460 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 44 bin 189 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 62 bin 4'e, yaralıların sayısının 156 bin 230'a ulaştığı bildirildi.