İsrail ordusu Batı Şeria’da yüzlerce ağaca zarar verdi

Turmusayya Belediye Başkanı Lafi eş-Şelebi, İsrail’e ait buldozerlerin birkaç gündür kasaba ovasında çalışma yürüttüğünü ve bu süreçte yüzlerce ağacın yerinden söküldüğünü belirtti. Çalışmaların tarım alanlarını doğrudan hedef aldığı ifade edildi.

BÖLGE "ASKERİ ALAN" İLAN EDİLDİ

Belediye Başkanı eş-Şelebi, İsrail ordusunun söz konusu alanı askeri bölge ilan ettiğini, bu nedenle bölge halkının araziye yaklaşmasına izin verilmediğini aktardı. Uygulamanın çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini tamamen durma noktasına getirdiği vurgulandı.

BİNLERCE AĞAÇ TEHLİKE ALTINDA

Yetkililer, arazilerin sürülmeye devam etmesi halinde yaklaşık 4 bin ağacın daha sökülme riskiyle karşı karşıya kalacağını dile getirdi. Bu durumun hem çevresel hem de ekonomik açıdan ciddi kayıplara yol açacağı ifade ediliyor.

ARAZİ GENİŞLETME POLİTİKASI İDDİASI

Filistinli yetkililer, İsrail ordusunun bu tür uygulamalarla Filistin topraklarına el koymayı ve mevcut yerleşim birimlerini genişletmeyi hedeflediğini savunuyor. Daha önce Filistin Kurtuluş Örgütü’ne bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, İsrail’in kasım ayında “kamulaştırma ve devlet arazileri sınırlarında değişiklik” gerekçesiyle 2 bin 800 dönüm araziye el koyduğunu açıklamıştı.