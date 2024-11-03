İsrail ordusu duyurdu: Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 1 asker öldü

AA

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor.

Zalim politikaları devam ettiren İsrail ordusundan yeni bir açıklama geldi.

Ordu, yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde dün sabah el bombası patlaması yaşandığını kaydetti.

İNCELEME SÜRÜYOR

El bombası patlaması sonucu bir askerinin öldüğünü açıklayan ordu, olayla ilgili incelemenin sürdüğünü bildirdi.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı, 369'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 781'e yükseldi.

Öte yandan, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 314 Filistinli hayatını kaybetti, 102 bin 19 Filistinli yaralandı.