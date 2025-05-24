İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne saldırdı: En az 5 ölü

İHA

İsrail ordusu, uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına yenilerini ekledi.

5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Han Yunus şehrine bağlı El-Emel mahallesindeki bir eve düzenlenen saldırıda en az 3 kişi öldü.

Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki bir evi hedef alan İsrail saldırısında ise en az 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırılarda çok sayıda kişi de yaralandı.

EN AZ 53 BİN 822 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Gazze Şeridi’nde sağlanan ateşkesi 18 Mart’ta tek taraflı olarak bozan İsrail ordusu, son olarak bölgede kontrolü tamamen sağlamak amacıyla geniş çaplı kara harekatı başlatmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan son açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının en az 53 bin 822’ye ulaştığı bildirilmişti.

122 bin 382 kişinin ise yaralandığı aktarılmıştı.