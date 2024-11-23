İsrail ordusu Gazze ve Han Yunus şehirlerine saldırdı: 10 kişi hayatını kaybetti

İHA

İsrail ordusu Filistin’de sivillere yönelik bir katliam daha gerçekleştirdi.

10 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Gazze şehrinin kuzeyindeki Zeitoun Mahallesi'nde bulunan bir binaya yönelik saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu en az 7 kişi öldü.

Han Yunus şehrindeki bir binaya yönelik saldırıda ise 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Her iki saldırıda da çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı. İsrail’den saldırıların amacına ilişkin açıklama yapılmadı.