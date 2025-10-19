İsrail Ordusu: Gazze'de Hamas'a karşı saldırı başlatıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze'de gergin dakikalar...

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre İsrail, ateşkese rağmen Gazze genelinde bir dizi saldırıya başladı.

HAMAS'IN İHLAL YAPTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Ordu kaynakları, bu süreçte Gazze'de İsrailli esirlerin tutulduğu tünellere de saldırı düzenlendiğini savundu.

Saldırıların Hamas'ın ateşkes ihlaline karşı düzenlendiği ileri sürüldü.

"KARŞI SALDIRI BAŞLATILDI"

İsrail Ordusun'ndan yapılan açıklamada, "Gazze'nin güneyine Hamas hedeflerine karşı saldırı dalgası başlatıldı" ifadeleri kullanıldı.

KARŞILIKLI SUÇLAMALAR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise yaptığı açıklamada, ateşkese bağlı olduklarını ve Refah'taki olaylarla bir ilgilerinin bulunmadığını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği bahanesiyle Gazze Şeridi'ne yönelik "sert müdahalede bulunulması" talimatı verdiği açıklanmıştı.