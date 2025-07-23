İsrail ordusu: Gazze'de kıtlık yok

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), Gazze'de kıtlık yaşandığını inkar ederken "insani durumu istikrara kavuşturmak" adına önlemler alınması gerektiğini kabul etti.

“AÇLIK YOK, SORUN DAĞITIMDA”

İsrail basınına konuşan üst düzey ordu yetkilisi, "açlık sorunu tespit etmediklerini" ileri sürdü.

Gazze Şeridi'nin bazı bölgelerinde gıdaya erişimde zorluklar olabileceğini ve son dönemde Gazze Şeridi'ndeki sivillere ulaşan yardım miktarında önemli bir düşüş olduğunu kabul eden yetkili, insani yardımların Gazze'ye girmesi konusunda herhangi bir sorun olmadığını öne sürerek asıl sorunun dağıtım mekanizmasında olduğunu söyledi.

TIR SAYISINDA ÇELİŞKİ VE 'YAĞMA' İTİRAFI

İsrail'in "Gazze İnsani Yardım Vakfı" aracılığıyla yardım dağıtımlarını tekeline alarak Birleşmiş Milletler (BM) dahil hiçbir uluslararası kuruluşun insani yardım dağıtımına izin vermemesine rağmen yetkili, Gazze’deki açlık kriz konusunda BM'yi suçladı.

Yetkili, COGAT'ın BM yetkilileriyle yapılan son toplantılarında, BM'nin bugün 70-80 tır yardım malzemesi dağıtması konusunda anlaşmaya varıldığını ancak pratikte sadece 30 tırın kabul edildiğini söyledi.

COGAT yetkilisi, BM depolarına giden yardım tırlarının neredeyse tamamının Hamas tarafından değil "Gazze'deki çeteler" tarafından yağmalandığını da itiraf etti.

İSRAİL SALDIRILARI VE AMBARGOSU ALTINDAKİ GAZZE'DE AÇLIK CAN ALIYOR

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler de son günlerde artıyor.

İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 78'i çocuk en az 88'e çıktı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre son iki günde Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle 12'si çocuk olmak üzere en az 33 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 29 Filistinli hayatını kaybetti, 142 bin 135 kişi de yaralandı.